Ue: Renzi, ‘Salvini è il mio esatto opposto’

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “Salvini fa bene la sua parte, lui è sovranista e io per gli Stati Uniti d’Europa. E’ l’esatto opposto di me. Ti sei accorto, caro Matteo, che l’olandese che hai invitato, ha vinto facendo campagna elettorale con un cartello con scritto ‘mai un centesimo all’Italia’. Salvini fa campagna elettorale per dire i miei alleati sono quelli che non vogliono dare un soldo all’Italia, i miei sono gli altri”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7.