Ue: Renzi, ‘Salvini scommette su sovranismo, io rilancio stati uniti d’Europa’

Dicembre 6, 2023

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Matteo Salvini riunisce tutti i sovranisti a Firenze. O mamma mia. Proprio non gli viene in mente che Firenze è la città meno sovranista del mondo perché è una città in cui si è sempre favorito lo scambio, a cominciare dallo scambio economico. Se Firenze è diventata la culla del Rinascimento è perché era una città aperta, non perché si chiudeva nel proprio ristretto orizzonte. Ho fatto un video per spiegare perché le idee di Salvini vanno ascoltate: ci ricordano che noi la pensiamo diversamente su tutto. E più Salvini scommette sul sovranismo, più io rilancio gli Stati Uniti d’Europa”. Così Matteo Renzi nella enews.