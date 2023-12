Ue: Renzi, ‘sconfitti su Patto, Meloni ha fallito’**

Dicembre 21, 2023

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “C’è stata una sconfitta italiana sul Patto di stabilità. Non è Patto ma un pacco. Meloni non ce l’ha fatta. La logica a pacchetto è fallita: Meloni aveva detto che avrebbe ratificato il Mes un minuto dopo la chiusura della trattativa sul Patto”. Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica. “Il governo ha fatto una figuraccia. Ma il vero tema legato al Mes è di politica interna: il campo largo non c’è e la maggioranza non è europeista”.