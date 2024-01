Ue: Renzi, ‘sì a Draghi alla guida del Consiglio, è anche nell’interesse della Meloni’

Gennaio 17, 2024

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Sono stato felice di aver portato Draghi alla guida dell’Italia, andando contro Conte, anche se come risultato ho perso consensi e popolarità. Oggi, sarei felice se Draghi fosse a capo del Consiglio Ue”. Lo dice Matteo Renzi in una intervista a ‘Politico’.

Il leader di Iv parla anche delle posizioni di Giorgia Meloni: “È assolutamente nel suo interesse avere Draghi. Prima della sua elezione, veniva presentata come una pericolosa neofascista, così c’erano aspettativa molto basse (in Europa) per i primi mesi. Ma sta facendo fatica a ottenere risultati”, dice Renzi.

Il leader di Iv, tra l’altro, spiega che in alternativa a Draghi potrebbe sostenere altri centristi, ex primi ministri “amici” come Mark Rutte dei Paesi Bassi e Xavier Bettel del Lussemburgo. E lo stesso Renzi? “Con tutto l’affetto che ho per Matteo Renzi, Mario Draghi è la persona più adatta per questo incarico”, risponde.