Ue: Renzi, ‘Trump la sfida, Europa deve svegliarsi’

14 Maggio 2025

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “L’Europa deve svegliarsi. Serve una nuova stagione politica. Trump pensa che l’Europa sia un problema per l’America. La verità è l’opposto: siamo i loro migliori alleati. Ma serve una risposta politica, non burocratica. L’Europa deve tornare a essere un laboratorio di futuro, non un museo del passato”. Lo ha detto Matteo Renzi alla CNN, intervistato da Christiane Amanpour, affrontando il tema delle relazioni tra Europa e Stati Uniti e il ruolo dell’Italia.

“Trump pensa che l’Europa sia stata costruita contro gli Stati Uniti: è un’idea inaccettabile. Ma l’America è più grande del suo Presidente e l’alleanza transatlantica resta fondamentale”. Renzi ha poi criticato la scelta della premier Meloni di non viaggiare a Kiev con Macron, Scholz e Tusk: “In quel treno nel 2022 c’era Mario Draghi. Ora c’è la Polonia. L’Italia deve tornare protagonista”.