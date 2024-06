Ue: Ricci, ‘Meloni in difficoltà, Italia antieuropeista conviene solo a lei’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Meloni in difficoltà. Un discorso difensivo, in cui non fa altro che lamentarsi di essere rimasta ai margini in Ue. La verità è che un’Italia antieuropeista conviene solo a lei e all’estrema destra. Gli italiani non pagheranno le conseguenze delle sue scelte. Non lo permetteremo”. così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social.