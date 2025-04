Ue: Ricciardi (M5S), ‘informativa Tajani su piano export, sembra scritto da ministro Usa’

9 Aprile 2025

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Nel piano per l’export italiano, al punto ‘Strategia con gli Stati Uniti’ si recita: ‘Il surplus commerciale italiano con gli Stati Uniti vale 38,8 miliardi di euro. Occorre rafforzare ulteriormente i rapporti economici con Gli Stati Uniti anche in un’ottica di riequilibrio del surplus della bilancia commerciale. È possibile una strategia transattiva con accordi su gas e difesa anche sotto il profilo degli acquisti’. Io non ho capito se questo documento l’ha scritto il ministro degli Esteri Statunitense o Italiano”. Così in Aula, Francesco Silvestri, deputato M5S.

“Non vedo nessun motivo per cui il ministro degli Esteri Italiano si debba preoccupare di riequilibrare la bilancia commerciale con gli Stati Uniti. Ma a voi vi pagano in dollari o in euro? Chi vi paga? I cittadini statunitensi o quelli italiani? Non si è mai vista una logica per cui bisogna pagare per vendere. E poi come pensate di abbattere i costi dell’energia delle nostre imprese se promettete agli Stati Uniti di comprare ancora più gas a cinque volte il prezzo antecedente. Chi ve le scrive queste strategie? Salvini e Paperino? Giovedì Meloni cosa andrà a dire a Trump? Che per farci abbassare i dazi compreremo più armi e gas? Il ministro venga subito a spiegare. Siete passati dal bacio in testa a Biden a quello sulle natiche di Trump”.