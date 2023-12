Ue: risoluzione Iv, ‘governo scongiuri derive sovraniste incompatibili con Italia europeista’

Dicembre 13, 2023

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – Il governo si attivi “con un approccio costruttivo, condiviso e concertato, affinché il percorso di revisione del Patto di stabilità e crescita tenga in debita considerazione le condizioni di finanza pubblica del Paese, scongiurando il pericolo di derive sovraniste incompatibili con la vocazione inequivocabilmente europeista dell’Italia e con i valori di democrazia, pluralismo e tutela dei diritti che contraddistinguono l’Unione europea, nonché superando previsioni penalizzanti per i Paesi fortemente indebitati anche in considerazione delle forti tensioni geopolitiche che caratterizzano il contesto internazionale e nazionale nell’attuale congiuntura e l’indispensabilità del fattore crescita per la sostenibilità e riassorbibilità delle masse debitorie”. E’ quanto si legge nelle risoluzione Iv presentata al Senato per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.