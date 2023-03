Ue: risoluzione Pd, ‘rafforzare Unione bancaria e ratificare accordo Mes’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – “E’ necessario, altresì, in un contesto di crisi, come quella in corso nei sistemi bancari americano e svizzero, preservare la stabilità finanziaria dell’UE e della zona euro e garantire la resilienza del sistema bancario europeo, attraverso il rafforzamento dell’Unione Bancaria e il completamento della riforma del MES, attraverso la ratifica da parte dell’Italia del accordo modificativo del trattato istitutivo”. E’ quanto si legge nel testo della risoluzione del Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.