Ue: risoluzione Pd, ‘riflessione su Cina, chiarire su memorandum ‘Belt and road’**

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu (Adnkronos) – La Camera impegna il governo “a promuovere una riflessione sulle relazioni tra l’UE e la Cina, anche chiarendo la propria posizione circa il rinnovo del Memorandum d’intesa tra l’Italia e la Cina del ‘Belt and Road Initiative’, al fine di delineare una strategia comune europea volta a favorire relazioni commerciali ed economiche equilibrate, nell’ottica di una necessaria cooperazione con la Cina per affrontare le sfide globali, in primo luogo i cambiamenti climatici e la transizione verde e digitale”. E’ quanto si legge nella risoluzione che il Pd ha depositato alla Camera dopo le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.