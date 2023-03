Ue: risoluzione Pd, ‘transizione auto green preservando competitività e posti lavoro’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – Il Senato impegna il governo “ad attivarsi affinché si affronti la transizione ad un mercato dell’auto a zero emissioni mediante l’adozione di una strategia industriale europea che preveda lo stanziamento di adeguate risorse per la riconversione, la ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate, anche nel campo del riciclo e del riuso delle batterie, nella formazione per riqualificare i lavoratori, che promuova regole europee per un contenuto locale “Made in EU” di componenti auto e batterie e per l’approvvigionamento delle necessarie materie prime al fine di preservare competitività e posti di lavoro”. Lo si legge nel testo della risoluzione del Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.