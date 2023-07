Ue: Ronzulli, ‘con Zes rilanciamo sud e aumentiamo competitività territori’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La Zona economica speciale unica per il Sud rappresenta un altro successo del governo italiano. Grazie alla ZES, le imprese potranno beneficiare di sgravi fiscali, agevolazioni ed una maggiore opportunità di investimenti. In poche parole: rilanciamo il Sud del Paese ed aumentiamo la competitività dei nostri territori. Non possiamo permetterci di avere un’Italia che viaggia a due velocità. Questo traguardo raggiunto è un ulteriore segnale dell’autorevolezza dell’Italia in Europa. Avanti così”. Lo scrive sui social la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.