Ue: Ronzulli, ‘Meloni a Consiglio europeo forte per credibilità e autorevolezza’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quando un governo ha le idee chiare, è solido e non teme di battere i pugni sui tavoli europei vuol dire che è credibile, autorevole e serio. La premier Meloni, nella sua informativa al Senato, ha dimostrato di andare al Consiglio europeo forte non solo dei risultati dell’esecutivo e del mandato parlamentare, ma di una posizione netta, lucida e ferma su tutti i dossier aperti. Giusto difendere i nostri soldati e prendere una posizione durissima nei confronti di Israele per i gravissimi attacchi all’Unifil, pur difendendo il suo diritto a vivere in pace e sicurezza, e confermare l’appoggio all’Ucraina”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Ancora più giusto – aggiunge – annunciare la determinazione del governo italiano a battersi per mettere fine all’estremismo ideologico sulla transizione green, cui abbiamo assistito sotto il governo della precedente Commissione europea. Infine, Meloni, a dispetto dei profeti di sventura e degli anti-italiani della sinistra, fa bene a rivendicare con orgoglio lo straordinario risultato rappresentato dalle deleghe di primissimo piano che la presidente della Commissione, von der Leyen, ha deciso di affidare a Raffaele Fitto”.