Ue: Rotondi, ‘non serve una lista unica dei popolari, dobbiamo osare di più’

Giugno 17, 2023

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Davvero serve una lista dei popolari che insegua la doppia cifra? O invece- se il modello é il Pdl- dobbiamo osare di più?”. Lo scrive il presidente di ‘Verde è popolare’ e della fondazione Dc Gianfranco Rotondi sul suo blog sull’Huffington post a proposito della proposta di una lista di tutte le componenti popolari alle prossime elezioni europee.

“Il ruolo dei popolari non può essere quello di promuovere una sorta di lista civica per cominciare a contare dal dieci per cento. Più che una percentuale, dobbiamo coltivare una cultura, quella popolare, che è la sola -come ammonivano De Mita e Bianco- uscita vincente dal novecento”, scrive Rotondi.

“Più che una lista popolare, spero che il dopo Berlusconi ci porti il suo sogno di un grande partito unitario della nazione, nel quale i popolari non potranno che essere protagonisti”, aggiunge.