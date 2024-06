Ue: Salvini, ‘accordo su top jobs puzza di colpo di Stato’**

27 Giugno 2024

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Quello che sta accadendo in queste ore puzza di colpo di Stato. Milioni di europei hanno votato e hanno chiesto di cambiare l’Europa da tutti i punti di vista e invece cosa ripropongono? Le stesse facce: Ursula von der Leyen alla Commissione, un socialista al Consiglio europeo, una indicata da Macron per la politica estera”. Così Matteo Salvini a Diritto e Rovescio in onda stasera su Rete4.

“I partiti che hanno perso non possono far nascere una Commissione fregandosene del voto degli italiani, dei francesi, dei tedeschi e degli spagnoli. Penso sia irrispettoso, arrogante: se preferiscono la loro poltrona al voto popolare assicuro a nome dell’Italia e della Lega che li marcheremo centimentro per centimetro. Perchè i il voto dei cittadini conta, se i cittadini chiedono cambiamento a Bruxelles non possono fregarsene. Non glielo faremo passare”.