Ue: Salvini, ‘al lavoro con i Patrioti per un’Europa diversa’

8 Giugno 2025

Roma, 8 giu (Adnkronos) – “A Fontainebleau (Francia), per il summit dei Patrioti. Al lavoro per un’Europa diversa da quella attuale, dei popoli e non dei burocrati, amica e non nemica delle imprese, che non investe per le armi ma si impegna per la pace”. Lo scrive sui social Matteo Salvini pubblicando una foto di gruppo dei partecipanti alla riunione.