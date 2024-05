Ue: Salvini, ‘contrario a difesa comune europea, chi comanda?’

22 Maggio 2024

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Se sono contrario alla difesa comune europea? “Sì, perché chi comanda? Comanda Macron che decide di mandare i soldati italiani a combattere in Ucraina? No, io penso che occorra una politica industriale comune, che l’Europa ci aiuti a difendere i confini, ma con l’esercito comune europeo chi comanda, chi combatte? Io sono contrario a fare degli eurobond europei per comprare nuove armi”. Lo dice, ai microfoni di ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio Uno, il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.