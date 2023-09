Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Qualcuno non era d’accordo a fare un sodalizio della destra sovranista in Europa, per me è stato un errore e si è fatto un errore”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, intervistato dall’Associazione stampa estera.