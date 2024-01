Ue: Scalfarotto (Iv), ‘servono Stati Uniti d’Europa e politica di difesa’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo superato una serie di crisi perché eravamo insieme. L’Europa però deve fare di più, dobbiamo tendere verso gli Stati Uniti d’Eurpoa, servono un sistema di difesa comune, una vera politica estera. Lo vediamo con la crisi in medio oriente: è una vergogna che il nostro Borrell sia praticamente silente, mentre Blinken gira come una trottola. L’Europa non c’è”. Lo dice a Omnibus su La7 il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto.