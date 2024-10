Ue: Schlein a Meloni, ‘valuteremo Fitto come tutti altri commissari’**

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “E’ inutile che la presidente Meloni venga a darsi pacche sulle spalle da sola sul portafoglio offerto a Fitto. Noi, che non siamo come voi, valuteremo attentamente le audizioni di tutti i commissari, Fitto compreso”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.