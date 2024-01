Ue: Schlein, ‘ci andremo senza piagnucolare ma a pretendere risorse’

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Servono risorse, questo chiederemo. Noi non andremo in Europa a piagnucolare ma a pretendere risorse per una politica industriale europea che abbia l’Italia protagonista. Senza quelle risorse rischiamo di non riuscire a tirare su la testa e prendere un treno che non passa più, perchè gli altri si stanno già muovendo”. Lo ha detto Elly Schlein, a Cassino ad una iniziativa del Pd.