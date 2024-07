Ue: Schlein, ‘da nuova Commissione vogliamo garanzie’

16 Luglio 2024

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Facciamo parte del gruppo socialdemocratico, abbiamo discusso le priorità della prossima commissione Ue. Abbiamo indicato le nostre: gli investimenti comuni devono proseguire, il Next generation Ue è un piano di cui il nostro paese ha bisogno, la conversione ecologica e il digitale devono proseguire, come il salario minimo e anche la svolta dell’intelligenza artificiale. Su questo vogliamo delle garanzie”. Lo dice Elly Schlein, rispondendo in Senato a una domanda nel corso della conferenza stampa sul dl Sanità.