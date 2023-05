Ue: Schlein, ‘emendamenti Pd con S&D, li votino tutti, no via risorse a nidi per armi’**

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo. Non è accettabile togliere fondi ai nidi per metterli sugli armamenti”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram. “Il Pd presentato degli emendamenti su questo che saranno sostenuti da tutto il gruppo dei Socialisti e Democratici. Mi auguri che anche gli eurodeputati di tutti gli altri gruppi li sostengano, perchè su questo bisogno essere chiari”.