Ue: Schlein, ‘Italia pagherà prezzo altissimo ad alleanze sbagliate Meloni’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “L’Italia pagherà un prezzo altissimo alle alleanze sbagliate di Meloni in Europa. Perchè i suoi amici sono nemici degli interessi italiani”. Così Elly Schlein parlando alla Camera.

“Il governo non solo rischia di accettare il ritorno all’austerità ma la sta applicando anche in Italia con una manovra che taglia sanità pubblica, pensioni, servizi sociali, enti locali. Noi ci batteremo sia in parlamento che fuori”.