Ue: Schlein, ‘mai più discriminazioni di genere, disparità e visione patriarcale’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic (Adnkronos) – “Un’Europa in cui non ci siano più discriminazioni di genere, in cui le donne non subiscano disparità strutturali in ogni sfera di vita. C’è bisogno, su questo, di un grande cambiamento culturale e sociale, a cominciare dal nostro Paese. Per contrastare la visione patriarcale che vuole relegare le donne in una condizione di subalternità, una mentalità che è il terreno di coltura per la violenza e la sopraffazione”. Lo ha detto Elly Schlein all’Assemblea del Pd.