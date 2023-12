Ue: Schlein, ‘male Meloni, rischio ci riporti ad austerità’

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Come si è mossa Meloni? Male perchè questo governo è stato del tutto assente nel negoziato su una tematica così importante per l’Italia come la riforma del patto di stabilità per evitare di tornare all’austerità”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti al Forum Pd sull’Europa.

“Stanno rischiando di farci tornare indietro alla rigida austerità e questo ci preoccupa molto. Hanno sempre scelto gli alleati più sbagliati in Europa. L’Italia è sola e rischia di fare un balzo indietro. Mentre noi pretendiamo una presenza maggiore e rivendicare la svolta di questi anni, a partire dal Next Generation Ue. Ma Fdi e gli alleati di Meloni non ci hanno mai creduto. Gli egoismi nazionali sono il contrario dello spirito di solidarietà europeo che ha fatto passi avanti in questi anni”.