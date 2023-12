Ue: Schlein, ‘Meloni e i suoi alleati non ci hanno mai creduto’**

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic (Adnkronos) – In Europa “la spinta propulsiva di cambiamento rischia di spegnersi sotto i colpi degli egoismi nazionali che tornano a frenare e di chi, come Giorgia Meloni e i suoi alleati, non hanno mai creduto a questa svolta. Noi non lo possiamo permettere e non dobbiamo dimenticare”. Lo ha detto Elly Schlein alla Assemblea del Pd.