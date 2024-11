Ue: Schlein, ‘non è la nostra Commissione, allargamento a destra un fallimento’**

28 Novembre 2024

Roma, 298 nov (Adnkronos) – “Il voto di ieri dimostra che l’operazione di allargamento a destra dei Popolari di Weber è stato un fallimento”. Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione Pd parlando della Commissione Ue.

“Resta la nostra preoccupazione sul fatto che questa Commissione sia spostata a destra come i governi che siedono al Consiglio europeo. Noi intendiamo misurare questa Commissione su ogni proposta, vigileremo ogni giorno, non sentiamo questa come la nostra Commissione”, ha spiegato la segretaria Pd.