Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Si sta discutendo anche della riforma del patto di Stabilità. L’Italia deve battersi per frenare le spinte dei Paesi che vogliono riportarci ai rigidi parametri quantitativi. Non si torni all’errore dell’austerità. Non vediamo il governo fare questa battaglia. Il Pd la farà”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.