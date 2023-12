Ue: Schlein, ‘riformare l’Europa, no ai veti di Orban’

Dicembre 16, 2023

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo riformare l’Ue, cambiare, non perdere l’ambizione a cambiare l’Ue per renderla più vicina e in grado di dare risposte ai problemi delle persone”. Così Elly Schlein al Forum Pd sull’Europa.

“Riformare i trattati, superare l’unanimità perché è impossibile pensare di fare avanzamenti sociali quando qualunque paese può mettere un veto come fa Orban”. Ma, proprio citando Orban, Schlein osserva che per riuscirsi “gli alleati giusti, non quelli sbagliati come fa questo governo”.