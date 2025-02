Ue: Schlein, ‘stop unanimità e fondi comuni, serve un Next Generation da 800 mld’

22 Febbraio 2025

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Possiamo almeno essere d’accordo sul fatto che oggi serva un salto in avanti, una svolta radicale sull’integrazione europea? Un’Europa che non si affidi più a nessuno per il proprio a destino e la propria sicurezza e superi l’unanimità. Nemmeno un condomino è in grado di funzionare con l’unanimità e invece in Europa ce la teniamo”. Lo dice Elly Schlein a Accordi e disaccordi sul Nove. “Così non riusciamo ad avere compattezza e forza per reagire a quel che Trump sta portando”.

Accanto al superamento dell’unanimità, per Schlein “se vogliamo puntare all’autonomia strategica dell’Europa serve un Next Generation Ue al giorno. Su questo riusciamo ad essere coesi? Io penso di sì. Vogliamo puntare a una politica industriale europea che accompagni la conversione ecologica necessaria, su cui rischiamo che la destra ci faccia fare un triplo salto mortale all’indietro? E sul sociale, sulla riduzione delle diseguaglianze”. Il Next Generation Ue era questo: un’idea di futuro. Ne serve uno da 800 miliardi all’anno”.