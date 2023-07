Ue: Schlein, ‘tensioni destra mostrano insussistenza disegno Europa ‘a la carte’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Ieri abbiamo visto le tensioni che fanno vedere l’insussistenza del disegno di una maggioranza di ‘destra-destra’ al governo dell’Ue, le polemiche tra Tajani e Salvini su Le Pen ma, soprattuto, il fallimento del tentativo di mediazione di Meloni con Ungheria e Polonia sulla questione migratoria”. Lo ha detto Elly Schlein, a Ventotene per la segreteria del Pd.

“Non e’ una sorpresa, noi c’eravamo già prima a fare capire che se tutti fanno valere solo il loro interesse nazionale non si salva nessuno in Europa e, quindi, bisogna trovare un equilibrio che rappresenti un interesse europeo”, ha spiegato la segretaria dem.

“Non si può promuovere un’Europa ‘a la carte’, come fa la destra, in cui si scelgono i benefici ma non si condividono le responsabilita’ che ne derivano”, ha detto ancora Schlein.