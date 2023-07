Ue: Scott Morton rinuncia, non sarà capo economista Dg Concorrenza**

Luglio 19, 2023

Bruxelles, 19 lug. – (Adnkronos) – L’economista statunitense Fiona Scott Morton ha rinunciato a diventare capo economista della Dg Concorrenza della Commissione Europea, alla luce delle “controversie politiche che si sono prodotte a causa della decisione di selezionare un non europeo per questo incarico”. Ne dà notizia la vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, via social, che accetta la decisione “con rammarico” e spera che “continuerà ad utilizzare il suo straordinario apparato di competenze per spingere per una forte applicazione della concorrenza”. La nomina di Scott Morton era stata criticata da eurodeputati di diversi partiti e anche da esponenti di governo, sia per la sua nazionalità non Ue che per passati incarichi di consulenza che aveva svolto per grandi aziende Usa: la ministra francese agli Affari Europei Catherine Colonna si era detta “stupefatta” per la sua nomina ad un incarico cruciale della Dg Concorrenza.