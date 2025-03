Ue: Scuderi (Avs), ‘in maggioranza e governo differenze esistenziali’

3 Marzo 2025

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il vertice di Londra è andato quanto meno verso una direzione di maggiore unità. Il problema è che si continua a volere arrivare alla pace con le armi, ma a nostro avviso una corsa agli armamenti difficilmente può portare ad un pieno processo di pace”. Così l’europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, ospite a Specchio dei tempi su Rai News 24.

“È giusto chiedere a Trump più responsabilità – ha aggiunto Scuderi -, ma davanti a questa esigenza la premier Meloni continua a restare vaga, oltre che a tacere sui dazi e su comportamenti inaccettabili come quelli che hanno avuto luogo nello Studio Ovale. Nel frattempo all’interno della sua maggioranza volano gli stracci tra Lega e Forza Italia. Non stiamo parlando di piccole differenze su aspetti marginali: all’interno del governo ci sono vere e proprie differenze esistenziali e la presidente Meloni non prende una posizione chiara neanche su questo”, conclude.