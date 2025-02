Ue: Scuderi (Verdi), ‘da noi soluzioni concrete per industria’

5 Febbraio 2025

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Le soluzioni da proporre per l’industria devono innanzitutto riguardare la riduzione del prezzo dell’energia tramite lo sviluppo di rinnovabili, l’efficientamento e le tecnologie innovative, da perseguire con finanziamenti seri e mirati. Pensiamo ad un ampliamento dei fondi esistenti e del quadro finanziario pluriennale o alla creazione di un debito pubblico europeo. Queste risorse si potranno indirizzare anche verso l’industria del settore automobilistico”. Lo ha detto l’europarlamentare dei Verdi Benedetta Scuderi nel corso dell’evento “Sindacati Europei e Futuro dell’Industria”, che si è svolto oggi a Bruxelles.

“Rispetto al passato però – ha aggiunto Scuderi – ci deve essere un cambio di passo. L’Europa non può commettere l’errore di Paesi come l’Italia, che per anni ha dato soldi pubblici a Stellantis, mentre l’azienda dislocava e metteva i lavoratori in cassa integrazione. Adesso occorre farlo con delle condizionalità sociali serie, creando lavori di qualità tutelati da processi di contrattazione collettiva, partecipati e non ostacolati, e offrendo training e formazione sul posto di lavoro, a chi si trova in cassa integrazione e a chi è fuori dal mercato del lavoro, in modo da promuovere una transizione giusta”, ha concluso.