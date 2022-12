Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic (Adnkronos) – Il Senato ha approvato la risoluzione del Pd sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue con 49 sì e 29 no. L’aula ha anche approvato parte della mozione presentata da Azione-Iv con 46 sì e 29 no. I testi presentati da Avs e M5s sono stati dichiarati decaduti e quindi non votati.