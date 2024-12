Ue: Sensi solidarizza via social con Picierno, eurodeputata ‘M5S pretende sudditanza’

11 Dicembre 2024

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Grazie Filippo, spiace per loro. Evidentemente non cercano alleanze ma pretendono sudditanza o silenzio complice rispetto alle uscite strampalate del loro capo. Non in mio nome”. Così Pina Picierno risponde via social al post del senatore dem, Filippo Sensi, che le esprime solidatietà dopo gli attacchi M5S: “Rocco, esci da questo corpo. La destra. Solidarietà Picierno”.