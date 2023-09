Ue: Serracchiani, ‘Tajani si accoda a sguaiato Salvini, spettacolo modesto’

Settembre 7, 2023

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “È un assai modesto spettacolo il ministro degli Esteri già presidente del Parlamento Ue che si accoda allo sguaiato Salvini. Il commissario Gentiloni ha avuto un ruolo fondamentale per chiudere la partita del Next Generation Ue, per avere i fondi che ora il Governo di destra sta usando o forse sprecando. Con queste uscite stanno mettendo in difficoltà l’Italia e la stessa presidente del Consiglio nei rapporti con la Commissione Ue e gli altri organismi europei. In vista del nuovo patto di stabilità, chi gioca contro l’Italia sono i due vicepremier”. Così la deputata Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.