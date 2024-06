Ue: Silvestri, ‘Meloni irrilevante, Von der Leyen? Passata da transizione verde a verde militare’

28 Giugno 2024

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni sta condannando il Paese all’irrilevanza e la sua scelta di astenersi su Von der Leyen lo dimostra. L’Italia ha bisogno di una presidente del Consiglio che si prenda la responsabilità di dire dei si o dei no. Per quanto riguarda Von der Leyen è passata dalla transizione verde a quella verde militare. Noi non la sosterremo, non sosteniamo chi dice di voler spendere 500 miliardi in armi”. Lo afferma a Tagada’ Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.