Ue: Smeriglio, ‘io per no su Asap, se passano emendamenti S&D valuterò’**

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Per me l’atto, così come è stato pensato, è irricevibile. Se dovessero passare i nostri emendamenti come gruppo dei Socialisti e Democratici, valuterò cosa fare”. Massimiliano Smeriglio, eurodeputato Pd, è pronto a votare contro domani in Ue all’Asap, ovvero l’Act in Support of Ammunition Production che punta ad aumentare la capacità produttiva europea di armi. Già lo scorso 10 maggio Smeriglio aveva votato contro alla procedura d’urgenza per l’Asap insieme agli eurodeputati M5S, mentre il collega dem, Pietro Bartolo, si era astenuto. Una posizione che Smeriglio, spiega all’Adnkronos, potrebbe valutare di cambiare se dovessero essere approvati gli emendamenti della delegazione Pd, sostenuti dal gruppo S&D, “che limiterebbero le parti più gravi”.

Smeriglio, la sua è una posizione condivisa tra gli eurodeputati dem? “La posizione del gruppo va chiesta al capodelegazione Benifei. Mi pare di poter dire che l’orientamento prevalente del gruppo non sia quello di votare contro”. Una posizione in linea con la maggioranza del gruppo S&D, perchè lei invece è così contrario? “Perché è inaccettabile che fondi del Pnrr e di coesione pensati per infrastrutture, transizione ecologica siano destinati alla produzioni di armi. E poi riarmare 27 Stati e 27 eserciti non sia la strada per cercare la pace, né ci fa avvicinare a una difesa comune europea perché appunto si tratta di riempire gli arsenali dei singoli Stati”.

Nel Pd c’è chi dice che votare contro domani all’Asap equivarrebbe a un cambio di linea sull’Ucraina. E così? “Non c’entra nulla con l’appoggio all’Ucraina, con le risorse messe a disposizione dall’Europa per Kiev. Qui si parla di riarmo, di riempire gli arsenali di ogni singolo Stato. E’ tutta un’altra cosa rispetto allo sforzo militare e umanitario per l’Ucraina. Mi sembra una discussione del tutto strumentale”.