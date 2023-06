Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu (Adnkronos) – Sull’Asap “voterò convintamente no, è sbagliato per diverse mille ragioni, è una follia”. Chi altro potrebbe votare come lei? “Pietro Bartolo è un uomo che ha a cuore la pace, così come Roberti”. Lo ha detto l’eurodeputato S&D Massimiliano Smeriglio a ‘Un giorno da pecora’, su RadioUno Rai, sul voto del Parlamento Ue al regolamento Asap.