Ue: Sorte (Fi), ‘la storia ci chiede ancora una volta di essere liberi e forti’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Forza Europa evoca una speranza, un desiderio, ma anche una consapevolezza che l’Europa è debole. Stiamo vivendo un momento di svolta storica, c’è affanno, c’è incertezza. Rispetto a chi volge la faccia dall’altra parte, noi dobbiamo dire di andare avanti con una difesa comune, come era la volontà del nostro grande presidente Silvio Berlusconi”. Così Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia, intervenendo all’evento “Forza Europa –Giovani, per la libertà, verso il futuro!”, in corso a Milano.

“Dobbiamo mantenere la nostra coerenza europeista. E in questa situazione complicata -aggiunge- noi abbiamo una certezza: la lungimiranza, l’equilibrio, la solidità di Antonio Tajani, del Partito popolare europeo e di Forza Italia. Abbiamo visto in questi giorni che il Partito democratico è stato corroso dalle spinte più estreme. Il Partito democratico franato, ha perfino rotto con la sua famiglia europea votando diversamente rispetto all’indicazione dei Socialisti europei. Tutto, quindi, è sulle nostre spalle. Ancora una volta la storia ci chiede di essere liberi e forti, ma soprattutto concreti e pragmatici”.