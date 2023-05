Ue: Sri-Kumar, ‘Europa sempre più attrattiva per investitori, Italia di Meloni bella sorpresa’

Maggio 31, 2023

Milano, 31 mag.(Adnkronos) – “L’Europa sta diventando il luogo dove sempre di più gli investitori puntano. E a beneficiare maggiormente di questo trend sono la Germania e l’Italia. In particolare l’Italia, che a ottobre dello scorso anno aveva uno spread oltre i 250 punti base, sulla scia delle preoccupazioni per il possibile arrivo del governo di Giorgia Meloni che avrebbe potuto orientare il Paese più verso la Russia. In realtà la premier Meloni è stata una grossa sorpresa in termini positivi, tanto che lo spread oggi è a 180 punti base”. A dirlo è Komal Sri-Kumar, presidente di Sri-Kumar Global Strategies, società californiana di consulenza macroeconomica durante la market call trimestrale organizzata da Coima.

“Tutto questo -spiega l’esperto- fa ritenere che il ‘rischio sovrano’ italiano sia significativamente diminuito agli occhi dei mercati. Ed è importante sottolineare che ciò non sta accadendo perché la Bce sta acquistando titoli italiani, ma perché sono gli investitori ad investire, attratti dai guadagni, molto più alti rispetto ai rischi”.