Ue: Tajani, ‘Di Maio inviato in Medio Oriente? non giudico scelta di Borrel’

Aprile 24, 2023

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Luigi Di Maio è stato scelto come inviato dell’Ue in Medio Oriente, “una scelta dell’alto rappresentante dell’Unione europea Josep Borrell e che – afferma Antonio Tajani in un’intervista a La Stampa – non spetta a noi commentare”.

“Quello che è certo è che non è il candidato del governo italiano – aggiunge il ministro degli Esteri – ma non voglio giudicare, è chiaro che noi avremmo scelto un’altra persona, lui si era candidato individualmente. L’inviato Ue risponde all’Alto rappresentante, e quindi a Borrell”.