Ue: Tajani, ‘faccio tifo per candidato Ppe a presidente Commissione’

5 Giugno 2024

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Draghi non è candidato a fare il presidente della Commissione europea perché nessuno lo ha candidato, lo hanno fatto i giornali. Non appartiene a un gruppo europeo e io faccio il tifo per il candidato che sarà indicato e che sarà sicuramente del Partito Popolare Europeo, vedremo chi sarà, se sarà la von der Leyen oppure se sceglieranno un altro”. Lo ha detto a Coffe Break, su La7, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani,