Maggio 5, 2022

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “Grazie a Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, per la sua visita a Roma. Oggi in occasione di un convegno sulla libertà di stampa abbiamo ricordato Daphne Caruana Galizia e tutti i giornalisti caduti per difendere il loro lavoro”. Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia e vicepresidente del Partito popolare europeo.