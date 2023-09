Ue: Tajani in aula su indipendenza commissari, Scalfarotto ‘mando audio a Gentiloni’**

Settembre 14, 2023

Roma, 14 set. (Adnkronos) – Scambio in aula oggi al Senato durante il question time tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e Ivan Scalfarotto che ha postato sui social il video della seduta. “Oggi in Senato, il Ministro degli Esteri mi ha fatto la sua lezione sull’indipendenza delle istituzioni europee dagli Stati Membri. Gli ho risposto che avrei mandato il suo intervento a Paolo Gentiloni”.

In aula il ministro, nel parlare appunto di indipendenza delle istituzioni Ue, ha ricordato: “Quando ero commissario europeo ho giurato di non prendere ordini dal governo italiano”. La replica di Scalfarotto dai banchi di Iv: “Mi premurerò di mandare la registrazione del suo intervento al commissario Gentiloni che, da commissario europeo, viene tirato per la giacca da lei e dai suoi colleghi di governo perché faccia gli interessi dell’Italia…”.