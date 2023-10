Ottobre 14, 2023

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Meloni non pensa per niente di entra nel Ppe, guida un partito conservatore, abbiamo buoni rapporti, ma non ci pensa minimamente, né glielo abbiamo mai chiesto, a entrare nel Partito polare europeo”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo, in collegamento dall’Assemblea degli Enti locali di Forza Italia a Monza, alla settima edizione della Festa dell’Ottimismo organizzata dal Foglio.