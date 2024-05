Ue: Tajani, ‘riforma per maggioranza qualificata e stop unanimità, Parlamento deve poter legiferare’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – In Europa “serve una riforma che porti a decidere a maggioranza qualificata e non all’unanimità, e poi serve un Parlamento europeo dove i deputati abbiano potere di iniziativa legislativa che oggi non hanno”. Ne è convinto il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, intervenuto a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna).