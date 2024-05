Ue: Tajani, ‘serve vero esercito europeo, difesa per garantire sicurezza’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Si deve dar vita a un vero esercito europeo, ci vorrà tempo ma bisogna iniziare, si è già annunciato ma siamo solo agli albori”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, intervenendo a un dibattito nella sede della Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media impresa (Cna).

“La difesa europea – rimarca il responsabile della Farnesina – è il modo migliore per garantire la sicurezza: noi vogliamo capire che Europa vogliamo e che Italia vogliamo in Europa, sicuramente un’Europa a misura di impresa, senza impresa non c’è lavoro”.